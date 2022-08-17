توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية متمثلة في الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، عن حالة الطقس المتوقعة على كل الأنحاء بداية من غد الخميس الموافق 18 أغسطس وحتى السبت الموافق 20 من نفس الشهر.

حالة الطقس الأيام القادمة

وبحسب توقعات الخبراء فإن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة، تشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات مئوية.

وأضافت الأرصاد يسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال النهار على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد، وسيكون الطقس حارا على السواحل الشمالية، وخلال ساعات الليل، سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية وباقي الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق من وإلى القاهرة وتستمر حتى السادسة صباحًا، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 18 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 19 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.