«الأرصاد» تحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الأيام المقبلة.. تصل لـ90%

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع المقبل، وارتفاع نسب الرطوبة أيضا، حيث يأتي ذلك تأثرا بمنخفض الهند الموسمي والذي يتسبب في تحريك كتل هوائية من البحر المتوسط.

وأضافت منار غانم، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأجواء شديدة الحرارة ستستمر على مدار الأسبوع المقبل حتى نهايته، مع ارتفاع الرطوبة على جميع المناطق فيما عدا السواحل الشمالية، حيث تتجاوز نسبة الرطوبة 85% على القاهرة وأكثر من 90% على مناطق أخرى.

وتبدأ درجات الحرارة، في الارتفاع بداية من غدً الجمعة بقيم درجتين، وفق تصريحات منار غانم.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل درجات الحرارة خلال الـ3 أيام المقبلة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 19 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 20 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 21 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.