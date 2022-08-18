العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل سيارة بموقف السلام.. «مات بين الركاب»

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وسط ركاب ميكروباص بمدينة السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تصوير جثة المتوفى لنشرها على أقسام الشرطة للتعرف عليه

كما طلبت النيابة العامة تحليل مخدرات المتوفى، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى، كما طلبت النيابة العامة تصوير جثة المتوفى تمهيدًا لنشرها على أقسام الشرطة بالقاهرة في محاولة للتعرف عليه من قبل المترددين على تلك الأقسام.

كما طلبت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفى وإرسالها إلى مصلحة الأمن العام تمهيدًا لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لديها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغًا يفيد بالعثور على جثة داخل ميكروباص بموقف السلام.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود وشم على أحد ذراعيه، وخلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

جثة هامدة داخل ميكروباص

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفى كان وسط الركاب وعند وصول السيارة الميكروباص إلى موقف السلام، نزل الجميع ما عدا الشاب وبسؤال السائق له عن نزوله خاصة أنه في آخر الخط، ولم يرد عليه، فذهب له السائق فوجده جثة هامدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.