منح للمتفوقين رياضيًا بجامعة العلمين الدولية في العام الدراسي الجديد

أعلنت جامعة العلمين الدولية عن منح التفوق الرياضي للعام الدراسي 2022 - 2023، موضحة أن الطلاب الذين يثبتون تفوقهم الرياضي على المستوى العالمي والعربي والقارّي يحصلون على منح دراسية في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بالمتفوقين والمتميزين.

تفاصيل منح جامعة العلمين الدولية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل منح جامعة العلمين الدولية للمتفوقين رياضياً بحسب ما أعلنت عنه الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك»:

1- الطالب الحاصل على ميداليات أو بطولات «دولية أو أوليمبية»، يحصل على خصم 100% من المصروفات الدراسية.

2- الطالب الحاصل على ميداليات أو بطولات أفريقية أو عربية يحصل على خصم 90% من المصروفات الدراسية.

3- الطالب الحاصل على ميداليات أو بطولات جمهورية يحصل على خصم 80% من المصروفات الدراسية.

4- يحصل الطالب على المنحة لنفس عام الحصول على الميدالية أو اللقب أو التالي لها وفقاً لموعدها.

5 - يتمتع الطالب بالمنحة طوال فترة حمله للقب ولم يفقده، وفي حالة تغير مركز البطولة الذي حصل عليها.

اتفاقيات دولية مع جامعة لويفيل

وفي سياق متصل، عقدت الجامعة لقاءًا مع جامعة لويفيل الأمريكية بجامعة الإسكندرية في إطار اتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعة العلمين الدولية وجامعة الإسكندرية وجامعة لويفيل والتي تتضمن برامج درجات مزدوجة في تخصصات الهندسة الطبية الحيوية وعلوم وهندسة الحاسبات، وتسمح الاتفاقية للطلاب بالدراسة لمدة عامين بجامعتهم، ثم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال باقي المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة.

وأشارت الجامعة إلى بدء الدراسة ببرنامج الدرجة المزدوجة بين جامعة العلمين الدولية وجامعة ويست فيرجينيا في برنامج بكالوريوس الأمن السيبراني وبشراكة استراتيجية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على بكالوريوس الأمن السيبراني من جامعة ويست فيرجينيا.