اتهام صاحب محل موبايلات بقتل شاب على علاقة مع ابنته بأشمون

شهدت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، قيام صاحب محل موبايلات، بقتل «عاطل» بسبب علاقة عاطفية مع ابنة المتهم، حيث سدد له طعنة نافذة في الصدر، مستخدما «سكين»، وتم نقل المجني عليه للمستشفى لمحاوله إنقاذه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى التحفظ على جثته تحت تصرف جهات التحقيق.

جريمة قتل شاب في أشمون بالمنوفية

وتمكنت وحدة مباحث أشمون من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع شاب يُدعى «أ. ع.»، 19 سنة، بدون عمل، علي يد صاحب محل موبايلات، يُدعى «أ. ك.»، 47 سنة، بسبب علاقة عاطفية بين الشاب المجني عليه وابنة المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

شاب يطعن عمه بسبب رفضه زواج ابنته

على صعيد آخر، استقبل مستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية، في وقت سابق، أحد الأشخاص مصاباً بجرح طعني أسفل الصدر، وقام الأطباء بتحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وبالانتقال والفحص، تبين أن المصاب يُدعى «ن. م.»، 48 سنة، مقيم بمركز الباجور، وتم الاعتداء عليه من قبل ابن شقيقه، بسبب رفض الأول خطبته لابنته.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطاراً بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.