ضبط 150 قطعة بينها 5 تماثيل حجرية يشتبه في أثريتها بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، بالتعاون مع مباحث السياحة والآثار، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، وبحوزته عدد كبير من القطع التي يشتبه في أثريتها، اليوم الخميس، حيث تم التحفظ على المضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية.

ضبط شخص بحوزته قطع أثرية بمركز مطاي

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطاراً بتمكن مباحث شرطة السياحة والآثار، من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته مجموعة من القطع يشتبه في أثريتها، وتم ضبطه بدائرة مركز مطاي شمال المحافظة.

5 تماثيل حجرية وقناع ملون

وبتفتيش المتهم، تم العثور بحوزته على 150 قطعة يشتبه في أثريتها، مكونه من 5 تماثيل حجرية على شكل أشخاص، وقناع ملون، وعدد من القطع الصغيرة الأخرى.

تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتحفظ على المضبوطات، لحين انتداب خبراء الآثار لفحصها وبيان مدى أثريتها من عدمه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

القبض على متهمين بخطف طفلة بتحريض عمتها

وكانت أجهزة الأمن، ضبطت شخصين خطفا طفلة، بتحريض من عمتها، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أهالي قرية الشرفاء بشرق النيل بمركز المنيا بالعثور على طفلة صغيرة في حالة إغماء وتفترش الأرض، وبالإنتقال لمحل الواقعة تم نقلها إلي المستشفي لتقديم الرعاية الطبية.

وأفادت التحريات الأولية بأن عمة الطفلة قررت خطف ابنة شقيقها، لوجود خلافات أسرية وانفصاله عن زوجته، وذلك في محاولة منها لإثبات إهمال الأم في حق أبنائها وسحب الحضانة منها لصالح الزوج، فقررت استئجار شابين ودفع مبلغ ألف جنيه لهما لخطف الطفلة وتركها بالشارع في حالة إعياء، لإثبات إهمال الأم، وتمكن رجال المباحث من ضبط الشابين، واعترفا بأن عمة الطفلة حرضتهما على ارتكاب الواقعة.