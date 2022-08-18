إنقاذ شخصين من الموت غرقاً في بحر إدكو ونقلهما للمستشفى العام

تمكن عدد من المواطنين من إنقاذ شخصين كانا على وشك الموت غرقاً في بحر إدكو بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الخميس، حيث تم نقلهما إلى مستشفى إدكو العام، لإصابتهما بصعوبة في التنفس ونقص مستوى الأكسجين في الدم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إخطار أمني بتعرض شخصين للغرق

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بحالات ضيق تنفس ونقص في الأكسجين، نتيجة تعرضهما للغرق، أثناء تواجدهما في بحر إدكو، حيث تمكن عدد من المواطنين من إنقاذهما، وتم نقلهما للمستشفى لتقديم الإسعافات الأولية.

تحديد هوية المصابين

وتبين إصابة كل من «عز عبدالحميد الشحات»، 34 سنة، عامل زراعي، مقيم بإدكو، بصعوبة في التنفس ونقص في الأكسجين ، وإصابة «محمد محمود عبدالدايم»، 22 سنة، طالب، مقيم بإدكو، باضطراب في الوعي وارتشاح في الرئة، وجرى نقله إلى غرفة العناية المركزة، لسوء حالته الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما شهدت ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، عصر اليوم، مصرع طفل غرقاً، يُدعى «محمد صبري سليمان»، وجرى انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي المحمودية العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.