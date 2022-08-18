تحرير طفلة عمرها شهران ومقتل خاطفها بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير طفلة مختطفة، ومصرع أحد مرتكبي الواقعة، وضبط آخر، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن ذلك جاء استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطر.

تهديد زوجته بسلاح أبيض

وتمكنت الأجهزة الأمنية، تحت إشراف قطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجد عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، مرتكبي واقعة اقتحام منزل أحد المواطنين، كائن بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، بحوزتهما سلاح أبيض «سكين»، وتهديد زوجته، والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتفها المحمول، واختطاف نجلتها (عمرها شهران)، ولاذا بالهرب، وطلبا مبلغا ماليا نظير إطلاق سراح الطفلة المختطفة.

بعد مواجهة بضرب النار.. تحرير الطفلة

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما، ولدى استشعارهما بالقوات، بادر أحدهما بإطلاق النيران تجاهها، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية آلية و2 خزينة، وعدد من الطلقات لذات العيار، وأمكن ضبط الآخر، برفقته الطفلة المختطفة.

وجرى تحريرها وإعادتها لذويها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع المتهم الأول على النحو المشار إليه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.