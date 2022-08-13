مبعوث أمريكي: لم نتفاوض مع طهران بشأن العقوبات غير المرتبطة بـ«النووي»

أعلن المبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، إن بلاده، لم تتفاوض مع طهران بشأن العقوبات غير المرتبطة بـ«الاتفاق النووي»

من جانبها، قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن المقترح الأوروبي بشأن الاتفاق النووي الإيراني، لا ينص على رفع عقوبات واشنطن عن طهران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«طهران» تراجع المقترحات الأوروبية الواردة لضمان تلبية مطالبها

وفي وقت سابق، قال دبلوماسي إيراني، إن «طهران» تراجع المقترحات الأوروبية الواردة لضمان تلبية مطالبها، مضيفا إن بلاده قد تقبل تلك المقترحات إن كانت تضمن مطالب إيران في مختلف المجالات، بما في ذلك المطالبات السياسية المتعلقة بالضمانات ورفع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

من جانبها، دعت سفيرة الولايات المتحدة السابقة للأمم المتحدة، نيكي هايلي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفض منح تأشيرة سفر للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، بعد أن تبين أن عملاء إيرانيين تآمروا لقتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

«نيكي هايلي»: لا ينبغي السماح لرئيس إيران بتلطيخ تراب بلادنا

وأوضحت هايلي في بيان، إن الدولة الراعية للإرهاب في العالم حاولت اغتيال مسؤولين أمريكيين داخل البلاد ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تسمح الإدارة الأمريكية الحالية لرئيس إيران بدخول الولايات المتحدة الأمريكية، وأضافت الدبلوماسية الأمريكي السابق، إنه لا ينبغي السماح له بتلطيخ تراب الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن مخطط لاغتيال بولتون، قام به شهرام بورصافي المطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بتهمة المؤامرة المزعومة لقتل المستشار السابق.

وأوضحت مصادر، لـ«فوكس نيوز»، أن بورصافي، استخدم تطبيقات مراسلة مشفرة لتقديم 300 ألف دولار لتوظيف شخص ما لقتل بولتون،ملمحا إلى عرض بقيمة مليون دولار للحصول على وظيفة في المستقبل.

وقال المسؤولون إن المؤامرة كانت مخططة على الأرجح رداً على الضربة التي وقعت في يناير 2020 والتي قتلت قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني»، الجنرال قاسم سليماني.