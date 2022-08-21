تفاصيل مصرع شاب على يد زميله في العمل بالشرقية.. خلافات سابقة تطورت لمشاجرة

مع اقتراب أذان يوم الجمعة، توضأ الشاب العشريني وليد أشرف محمد، وخرج من المنزل متوجها إلى أحد مساجد مدينة العاشر من رمضان، وبعدما انتهى من الصلاة همّ للعودة إلى منزله إلا أنه تفاجئ بزميله في العمل أمامه، والذي وقع بينهما خلاف سابق، يعاجله بعدة طعنات نافذة، ورغم الدماء التي سالت من جسمه ومحاولته الفرار لإنقاذ نفسه، إلا أن المتهم واصل الاعتداء عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ألقت الشرطة القبض على المتهم، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارا بإعدامه.

تفاصيل تعدي المتهم على المجني عليه

وتعود أحداث القضية رقم 116 لسنة 2022 جنايات ثاني العاشر من رمضان والمقيدة برقم 4 لسنة 2022 جنايات كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام «مصطفى. ص. ف. ط. ع»، 24 سنة، عامل بمصنع بالعاشر من رمضان ومقيم في ذات المدينة، بقتل المجني عليه «وليد» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا «خنجر»، وتوجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجده به، وما إن ظفر به حتى عاجله بطعنة في صدره وانهال عليه بالطعن.

إصابة المجني عليه بطعنة نافذة

وأفاد «هاني. س. ر. ع» أنه حال تواجده رفقة المجني عليه، حضر المتهم لمكان تواجدهما وبحوزته سلاح أبيض وعاجل المجني عليه بطعنة استقرت في صدره، وحال محاولة المجني عليه الفرار انهال عليه المتهم ضربا من ظهرة بذات السلاح فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعزى السداد من ذلك إلى إزهاق روح المجني عليه لخلاف سابق.

فيما قالت «زينب نصرالله فرج»، 51 عاما، والدة المجني عليه، ومقيمة بمدينة العاشر من رمضان، إنه يوجد خلاف سابق بين ابنها والمتهم، وأنه تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض «خنجر».

وتبين من تقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليه بجرح طعني حدث من المصادمة والطعن بجسم صلب له حافة حادة وطرف مدبب، بالإضافة لإصابات أخرى بالظهر والفخذ.