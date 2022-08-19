مصرع 7 في تصادم «صحراوي المنيا».. والأمن وسيارات الإسعاف في موقع الحادث

لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين «أتوبيس» نقل عام وسيارة نقل محملة بالطوب الحجري، بالقرب من بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي في مركز المنيا، ما خلف عددًا من الإصابات.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن لموقع الحادث وأفادت التحريات الأولية أن «الأتوبيس» المنكوب كان قادمًا من محافظة الأقصر في طريقه للقاهرة، واصطدمت به سيارة نقل وفر سائقها هاربًا ولاتزال الجهات المعنية تجري حصرًا بأعداد المصابين في الوقت الذي تم فيه نقل 7 جثث من مكان الحادث لمشرحة المستشفى المنيا العام، وجار حصر أعداد المصابين.