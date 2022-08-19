عمهم» يحتفظ بالمركز الثاني في شباك التذاكر السعودي.. و«بحبك» يتراجع

استطاع فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام، الحفاظ على موقعه بالمركز الثاني في شباك التذاكر السعودي، للأسبوع الثاني على التوالي، بينما تصدر القائمة فيلم «Bullet Train»، للنجم الأمريكي «براد بيت»، وفقا لما كشفه الحساب الرسمي لـ «السينما السعودية»، على «إنستجرام».

وأوضح تقرير «السينما السعودية»، في تدوينة عبر الحساب الرسمي على «تويتر»: «للأسبوع الثاني على التوالي يتصدر Bullet Train شباك تذاكر السينما السعودية، وتتضمن القائمة مجموعة أفلام بينها عمهم وبحبك وTop Gun Maverick».

«Bullet Train» يحتفظ بالصدارة للأسبوع الثاني.. و«بحبك» في المركز الرابع

تراجع فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني من المركز الثالث إلى المركز الرابع، هذا الأسبوع، وبالرغم من التراجع إلا أن الفيلم يأتي في المركز الرابع في قائمة أبرز الأفلام حضورا في تاريخ السينما السعودية، بعد ما باع أكثر من 754 ألف تذكرة بإيرادات 48.8 مليون ريال سعودي.

«Beast» لـ إدريس ألبا في المركز الثالث.. وتوم كروز يتذيل قائمة الإيرادات

وجاء في المركز الثالث بشباك التذاكر السعودي، فيلم المغامرة «Beast»، بطولة النجم إدريس ألبا، وذلك في أول أسبوع في شباك التذاكر السعودي، وتدور أحداثه حول أب يقرر السفر برفقة ابنتيه في رحلة سفاري مليئة بالمغامرات، ولكن يتحول كل شيء جميل إلى مخيف بعد ملاحقة أسد مفترس لهم، وتم تصنيف الفيلم لـ «R15»، أي غير مسموح لمن هم أقل من 15 عاما.

بينما يستمر فيلم «Top Gun: Maverick» بطولة النجم توم كروز، في المركز الخامس بشباك التذاكر السعودي، والذي جاء أيضا في المركز الأول كأكثر الأفلام حضورا في تاريخ السينما السعودية، حيث باع أكثر من مليون تذكرة، وتجاوزت إيراداته في المملكة العربية السعودية 77 مليون ريال سعودي، ووصلت إيرادات الفيلم الكلية إلى مليار و355 مليون دولار أمريكي منذ بداية عرضه في مايو الماضي.