تعرف على إجراءات استخراج رخصتي السيارة والقيادة من المراكز المتنقلة

تسعى وزارة الداخلية، إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في الإدارات الخدمية التابعة لها، وذلك عن طريق ميكنتها للتسهيل على المواطن وتوفير جهده ووقته، وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة للمرور باستحداث وحدات مرورية متنقلة لاستخراج رخصة القيادة والسيارة منها وحددت مراكز ارتكاز لها في 5 محافظات بجانب استخراج الخدمة من أمام المنزل أيضًا.

وتقدم «الوطن»، التفاصيل الكاملة الخاصة باستخراج تراخيص السيارة والقيادة من خلال المراكز المرورية المتنقلة، في التقرير التالي:

إجراءات استخدام الوحدات المرورية المتنقلة

1- الدخول إلى موقع بوابة مرور مصر على الإنترنت.

2- اختيار الخدمات الإلكترونية.

3- حجز الوحدات المتنقلة.

4- الموافقة على الشروط.

5- اختيار الوحدة المتنقلة القريبة منك.

6- تحديد التاريخ.

7- تحديد الموعد المناسب لك.

الخدمات التي تقدمها الوحدات المرورية المتنقلة

وتقدم الوحدات المرورية المتنقلة، الكثير من الخدمات للمواطنين وهي كالتالي:

1- استخراج رخص السيارة.

2- تجديد رخصة القيادة.

3- استخراج ملصق إلكتروني.

4- فحص فنى آلي.

5- مستلزمات مرورية للسيارات الملاكى والنقل الخفيف حتى 1،5 طن.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

1- شهادة المخالفات يمكن استخراجها من مكاتب البريد.

2- الرخصة الخاصة بالسيارة.

3- البطاقة الشخصية «لرقم القومي».

4- سداد الرسوم عن طريق بطاقة الدفع «فيزا كارد».

أماكن ارتكاز الوحدات المرورية المتنقلة في القاهرة

وحددت القاهرة، 3 أماكن ارتكاز للوحدات المرورية وهي:

1- أرض المعارض بمدينة نصر.

2- ميدان سيمون بوليفار بجوار مسجد عمر مكرم جاردن سيتي.

3- سيتي ستارز.

كما حددت محافظة الجيزة اماكن ارتكاز الخدمات المتنقلة بميدان الثورة في الجيزة.

5 محافظات تم تفعيل خدمة الوحدات المرورية المتنقلة

وبحسب بيان سابق صادر عن وزارة الداخلية، فإنه تم التشغيل والبدء الفعلي لوحدات المرور المتنقلة اعتبارًا من يوم الأحد 20 فبراير الماضي في المحافظات الخمس وهي «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان ومطروح»، على مدار الأسبوع بدءً من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً، تمهيدًا لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، وتم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونيًا.

استخراج رخصة القيادة لأول مرة من وحدات المرور التابع لها

وقالت وزارة الداخلية، إن السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سي سي تقوم باستخراج وتجديد رخص التسيير والقيادة من وحدات المرور التابعة لها، وكذلك الحال بالنسبة لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة يتم استخراجها من وحدة المرور التابع لها محل إقامة طالب الرخصة حيث إن استخراج رخصة القيادة لأول مرة يتطلب اجتياز اختبار القيادة والذى يتم بوحدة المرور.