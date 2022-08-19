«مياه البحيرة:» مشروع «الميجا» يخدم 80 ألف نسمة في 15 قرية وتوابعها

عقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، اجتماعًا للشركات المنفذة للمشروعات ومهندسي الوحدة التنسيقية لمشروعات «الميجا»، بإجمالي استثمارات مليار و200 مليون جنيه.

نسب إنجاز تتجاوز 90%؜

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان صحفي، إلى أن مشروع الميجا يستهدف خدمة 15 قرية وتوابعها يقطنها 80 ألف نسمة، ووصلت نسبة إنجاز المشروعات إلى 100%؜ في 13 مشروعًا وجارى الانتهاء من باقي المشروعات.

تنفيذ المشروعات حسب المخطط الزمني الموضوع

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة خلال الاجتماع أن مشروع «الميجا»، يخدم مركز كوم حمادة وقرية البريجات وتوابعها، تجمع الجزيرة، وشمال المقابر، وقري دمشلي وعلقام، وأبو الخاوي، كما يخدم مركز بدر، وقرية أم صابر، وقرية صلاح الدين، وقرية عمر شاهين، وقرية عبد المجيد مرسي، وعزبة مبارك، وقرية الشهيد قنديل القبلية، مؤكدا أن الشركة حققت أهداف المشروع وفقًا للمخطط الزمني الموضوع مسبقاً.

تأهيل جميع محطات الشركة للحصول على شهادة T.S.M

وأكد أن عدد المحطات الحاصلة على شهادة T.S.M حاليًا بلغ 18 محطه مياه وصرف، وأنه يولي اهتماما كبيرا لتجهيز وتأهيل جميع محطات الشركة للحصول على الشهادة مشيدا بجهود العاملين ودورهم المتميز وتفانيهم في العمل.