وسائل إعلام أمريكية: الروس يستخدمون محطة زابوريجيا درعا لحماية قواتهم

نقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، عن مصادر غربية، قولها إن الروس يستخدمون محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية كدرع لحماية قواتهم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال أوليج أوسيبوف مساعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن الأخير سيواصل شرح كيفية سير الأمور للإيطاليين والأوروبيين، التعساء الذين يعانون من ظلم حكوماتهم.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الروسية مزاعم دي مايو، بأن السفير الروسي، سيرجي رازوف لدى روما، كان يشير بعلامة البدء لتحركات قوى سياسية إيطالية.

وأوضح أوسيبوف، أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجو دي مايو، قرأ إحدى قنوات «تليجرام» الروسية وأصبح قلقا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا السيوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده لا تستثني إمكانية استخدام الأسلحة التي زودت بها أوكرانيا، لشن هجمات على «شبه جزيرة القرم»، وقال إن الأمر دفاع عن النفس.

مسؤول أمريكي: «القرم» هي أوكرانيا

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن «القرم» هي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»،عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، فيما بلغت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا 9.8 مليار دولار منذ بداية تولى بايدن الحكم و 11.8 مليار دولار منذ 2014.

وكانت مصادر مطلعة، قالت، إن إدارة بايدن، تستعد لتخصيص حوالي 800 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية لضمان أمن أوكرانيا، من المتوقع الإعلان عنها، اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

بايدن يستخدم سلطات نقل فائض الأسلحة من المخزونات الأمريكية

وأوضحت المصادر، أن بايدن يستخدم سلطات خفض الأسلحة التي يمتلكها، والتي تسمح للرئيس الأمريكي بالسماح بنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

اقتصاديا، قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني، «شي جين بينج» يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية.