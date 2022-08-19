طقس اليوم في البحيرة.. الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى تسجل 32 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتكوّن الشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وسط تحذيرات من الجهات المعنية للمواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم في البحيرة، شديد الحرارة رطب نهاراً حار رطب ليلاً.

توقعات طقس المدن الساحلية بالبحيرة

بينما تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس المدن الساحلية بالبحيرة «إدكو، رشيد، المحمودية»، حار رطب نهاراً ومعتدل الحرارة رطب ليلاً.

وأشارت الأرصاد لوجود ارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجتين لأربع درجات، وتنشط الرياح أحياناً على بعض المناطق بمدن ومراكز محافظة البحيرة.

حالة الموج في شواطئ إدكو

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بالبحيرة معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1.5 : 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، كما يشهد الشاطئ إقبالا كبيرا من المصطافين، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كما جرى توفير عيادات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على الشاطئ، خاصة في حالة تعرض أحدهم للغرق.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم الجمعة، العظمى 32 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة.