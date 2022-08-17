طقس اليوم في البحيرة.. درجة الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى 32

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، بمحافظة البحيرة شديد الحرارة رطب نهاراً، حار رطب ليلاً، مع تحذيرات بعدم التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

ويتوقع الخبراء أن يكون طقس المدن الساحلية بالبحيرة في «إدكو، رشيد، المحمودية»، حار رطب نهاراً، معتدل الحرارة رطب ليلاً.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا الخميس بمحافظة البحيرة، شبورة مائية خفيفة صباحاً، وطقس مشمس.

طقس غائم جزئيا في البحيرة

وأشارت الأرصاد أن يكون الطقس غائم جزئياً على السواحل الشمالية بالبحيرة، على أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين ٢ : ٤ درجات، وتنشط الرياح أحياناً على بعض المناطق.

ارتفاع الموج في شواطئ إدكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، بشواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم الأربعاء العظمى 32 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية مع موجة من الطقس الحار على مختلف المدن والمراكز بنطاق المحافظة.

وفي السياق ذاته تشهد شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المصطافين يأتي ذلك بالتزامن مع موجة الطقس الحار، وهناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها مديرية الصحة في البحيرة حيث تم توفير عيادات متنقلة يجري خلالها تقديم الإسعافات الأولية للمصطافين حيال تعرض أحدهم للغرق.