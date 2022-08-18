طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع نسبة الرطوبة والصغرى تسجل 32 درجة

ساد محافظة البحيرة، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهاراً، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تعتدل درجات الحرارة ليلاً.

طقس المدن الساحلية بالبحيرة

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس السواحل الشمالية بمدن إدكو، ورشيد، والمحمودية، سيكون حارا رطبا نهاراً، معتدل الحرارة ورطبا ليلا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا في البحيرة سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحاً، وطقسا مشمس، وسيكون غائما بشكل جزئي على السواحل الشمالية.

نشاط حركة الرياح

وأشارت التوقعات إلى أن محافظة البحيرة ستشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة نهاراً، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات، فيما تنشط الرياح أحياناً على بعض المناطق.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة اليوم، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 24، ما دفع المصطافين إلى الإقبال على شواطئ إدكو لهروب من حرارة الجو.

وأصدرت محافظة البحيرة توجهيات إلى مديرية الصحة بتوفير مجموعة من العيادات المتنقلة على شواطئ مدينة إدكو، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة في حال تعرض أحد المصطفين الي الغرق.