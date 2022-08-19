اعرف يوم قبضك من جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس.. باق أيام قليلة

مع اقتراب نهاية شهر أغسطس الجاري، بدأ الكثير من الموظفين العاملين في الدولة في البحث عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، والذي من المقرر أن يبدأ خلال أيام قليلة، ليتم صرف المرتبات على عدة أيام مختلفة حسب الوزارات.

وتوضح بوابة «الوطن»، خلال هذا التقرير جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري، بعد أن أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات كل وزارة، وذلك في إطار ما تقدمه للقراء من خدمات على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

أوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أنه من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس الجاري، على أن يستمر صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية على مدار 6 أيام مختلفة.

الأربعاء الموافق 24 أغسطس

- الوزارات: سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين العاملين بـ«البترول، السياحة، البيئة، الطيران المدني، التجارة والصناعة، الإسكان، الآثار، الثقافة، الأوقاف، الداخلية، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإنتاج الحربي، القوة العاملة، الاتصالات، النقل، التموين، التضامن الاجتماعي، الصحة».

- الهيئات المستقلة: سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الأحد لـ«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، أمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب».

- مديريات الخدمات بالمحافظات: وفي نفس اليوم يتم صرف المرتبات لمديريات «الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة، الإسكان والمرافق».

الخميس الموافق 25 أغسطس

- الوزارات: كما يتم صرف مرتبات شهر أغسطس يوم الإثنين للموظفين العاملين في «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية.

- الهيئات المستقلة: يتم صرف المرتبات الخاصة بالموظفين يوم الإثنين لهذه الفئات: «القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، باقي الجهات.

- مديريات الخدمات بالمحافظات: وبالنسبة للمديريات التي يتم صرف مرتبات شهر أغسطس لها فتمثلت في: «دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، التربية والتعليم، الزراعة، الطبي البيطري، الشباب والرياضة».

ويستمر صرف مرتبات باقي الجهات المختلفة والأشخاص الذين لم يصرفوا مرتباتهم في مواعيدها على مدار أيام 28 و 29 و 30 أغسطس الجاري.