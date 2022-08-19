تفاصيل معركة الأمن لتحرير طفلة رضيعة بأسيوط: 20 دقيقة مواجهات ومقتل خاطفها

20 دقيقة مواجهات مسلحة بالبنادق الآلية بين قوات الأمن العام وخاطفي الطفلة الرضيعة «ياسمين حسين» البالغة من العمر 55 يومًا فقط في منطقة صحراوية بساحل سليم بأسيوط، وحسمت أجهزة الأمن المواجهات بعد حصار أحد الخاطفين بقتله وتبين أنه من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وعُثر بجانب جثمانه على بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات الآلية، بينما نجحت قوة أمنية خاصة بأعمال التأمين في القبض على شريك المتهم الأول وقت محاولته الهرب بالطفلة وتم تحريرها وإعادتها إلى أسرتها سالمة.

معركة البنادق الآلية مع خاطفي الطفلة ياسمين

12 ساعة فقط مرت على جريمة اختطاف الطفلة ياسمين حسين من داخل منزل أسرتها في قرية تاسا بساحل سليم بعد أن اقتحم مسلحان منزل أسرة الطفلة بالبنادق الآلية وتهديد والدتها بالقتل والاستيلاء على مبلغ مالي وخطفا الطفلة وفرا هاربين في مشهد سينمائي «أكشن» وبعدها طلبا فدية مليون جنيه نظير إعادة الطفلة سالمة إلى حضن أسرتها، وتسببت تلك الواقعة في إصابة سكان القرية بحالة من الرعب والفزع الشديدين لأنها واقعة غريبة على عادات وتقاليد القرى الريفية.

خطة الشرطة لإعادة الطفلة ياسمين

أجهزة الأمن كانت تسابق الزمن حتى نجحت في حل لغز اختطاف الطفلة ياسمين وإعادتها إلى أسرتها سالمة بعد معركة دامية خاضتها مع الخاطفين انتهت بقتل شاب منهما بينما ألقي القبض على الآخر بصحبته الطفلة، وبحسب مصادر أمنية شرحت تفاصيل العملية الأمنية الناجحة أن أجهزة الأمن تحركت بسرعة كبيرة وهي الأمن الوطني والأمن العام وقوات الأمن والأمن العام وجرى تتبع خط سير المتهمين بعد ورود بلاغ من والد الطفلة قال فيه إنه تلقى اتصالًا من زوجته أخبرته باقتحام المنزل من قبل مسلحين وخطف ابنته «ياسمين».

تشريح جثمان الشاب القتيل

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن حاصرت المتهمين في منطقة جبلية في ساحل سليم بأسيوط وعندما شعر المتهمان بوجود الشرطة بادر أحدهما بإطلاق الطلقات من بندقية آلية على القوات التي نجحت في سرعة التعامل مع مصدر النيران وقتل المتهم وضبط بندقية آلية وذخائر كانت بحوزته وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم انتداب الأدلة الجنائية لفحص السلاح الناري المضبوط وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتهم الشاب القتيل.