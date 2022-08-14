مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بالشرقية.. ونقل الجثتين للمشرحة

شهد طريق «البحر - القناطر» بدائرة مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، مصرع شابين إثر انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها.

مصرع شابين

وكان مستشفى الإبراهيمية المركزي استقبل الجثتين، وتم التحفظ عليهما في المشرحة لحين التصريح بالدفن، واستكمال باقي الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد وفاة شابين إثر انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نقل الجثتين إلى المشرحة

وتبين مصرع شابين يبلغان من العمر 18 عاما، ويقيمان بقرية كفور نجم بدائرة مركز الإبراهيمية بسبب انقلاب دراجة نارية، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات حول الواقعة.