السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في بشتيل دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة اليوم السبت، في السيطرة على حريق نشب منذ قليل داخل شقة سكنية بأحد العقارات الكائنة بشارع أبو رواش عبدالمعطي في بشتيل البلد التابعة لمنطقة أوسيم شمال المحافظة دون وقوع ضحايا أو إصابات.

بداية البلاغ

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية التابعة لدائرة المركز، انتقلت على الفور قوة من مركز شرطة أوسيم مصحوبة بسيارتي إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وتمّ فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى العقارات المجاورة.

عمليات تبريد لمنع تجدد النيران

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمّ إخماد النيران وتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان سبب الحادث، وكلفت رجال المباحث بعمل تحرياتها حيال الحادث وموافاة النيابة بها للوقوف على ملابسات الواقعة، كما استدعت عدداً من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال اندلاع الحريق، وتتابع النيابة العامة العامة سير مجرى التحقيقات.