مصرع سائق وإصابة آخر في حادثين منفصلين بالبحيرة

لقي سائق مصرعه إثر سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري وادي النطرون بالكيلو 84، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بوفاة سائق

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل من أعلى كوبري وادي النطرون، ما أسفر عن مصرع السائق ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «علي رزق متولي، 51 عامًا، ومقيم بالعامرية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بوادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وجرى رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

إصابة شخص في انقلاب سيارة

فيما أصيب شخص آخر بجروح خطيرة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي الكيلو 85 اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، لسائق مصاب إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 85 اتجاه القاهرة، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصاب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة «صبري سعد بدير خليفة»، 37 سنة، مقيم بورسعيد، مصاب اشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة وكسر في الحوض، وتم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم وجار المتابعة.