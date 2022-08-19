«الجيزة»: استقطاع حارة مرورية بطريق المنصورية لإصلاح هبوط أرضي

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمـال صيانة وترميم الهبوط الأرضي بطريق المنصورية «أعلى تغطية ترعة المنصورية»، تحديدًا بعد منزل كوبري مشعل المستحدث باتجاه مناطق أبوالهـول الأثرية.

استقطاع حارة مرورية بعرض 3 أمتار

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن الأمر يستلزم استقطاع حارة مرورية بعرض 3 أمتار بجانب الجزيرة الوسطى بطريق المنصورية بعد منزل كوبري مشعل المستحدث بمسافة ما يقرب من 20 مترًا، ويبلغ طـول الأعمال 50 مترًا تقريبًا، على أن تكون الأعمال لمدة أسبوعين بداية من اليوم الجمعة وحتى صباح يوم الجمعة الموافق 2 من شهر سبتمبر المقبل 2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل للحركه المرورية.

التنسيق مع الجهات المنفذة

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، ومدير مديرية الطرق، بالتنسيق مع الجهات المنفذة وإزالة أية معوقات أثناء العمل.