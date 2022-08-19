«إعداد القادة» ينظم ندوات ومحاضرات لطلاب الجامعات والمعاهد من ذوي الهمم

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم فوج لذوي الهمم من الجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار «مبدعون باختلاف»، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، في الفترة من الأحد الموافق 21 أغسطس حتى الخميس 24 أغسطس 2022.

برامج وخطط تستهدف تمكين ذوي الهمم

وأفاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن الدولة المصرية دائما تهتم بأبنائها الطلاب من ذوي الهمم، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي، مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل على وضع مزيد من البرامج والخطط، التي تستهدف تمكين ذوي الهمم، والاهتمام بالموهوبين، وتقديم الدعم اللازم لتنمية مهاراتهم ليصبحوا أكثر قدرة على الاندماج في المجتمع.

محاضرة السلوكيات غير السوية

وتتضمن الفعاليات جلسة افتتاحية، والعديد من المحاضرات عن احتياجات ذوى الهمم من منظور مجتمعي، وأيضا محاضرة السلوكيات غير السوية ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأيضا محاضرة عن الدين والحياة، بالإضافة إلى ورش عمل عن مهارات إعداد القائد العام، وندوة موسعة يديرها الطلاب لعرض قصص نجاحهم ويختتم الفوج بحفل ختامي وتوزيع الشهادات على الطلاب المشاركين.