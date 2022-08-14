جامعة أسيوط تطلق نسخة جديدة من معسكر إعداد القادة بمشاركة 200 طالب

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، انطلاق وقائع معسكر جديد من معسكرات «إعداد القادة»، والذي تنظمه إدارة إعداد القادة بالجامعة بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرتي «طلاب من أجل مصر» و«بصمة المركزية»، وذلك في إطار دور الجامعة في بناء وعي الطالب الجامعي وثقل شخصيته وتنميتها فكرياً وثقافياً.

افتتاح معسكر إعداد القادة

وشهد افتتاح المعسكر حضور الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي عبد الرحيم، مستشار إعداد القادة، والدكتور أحمد شريت، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومها حسن، مدير إدارة إعداد القادة، وعبد الرحمن رشاد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه الطالبة زينب أشرف، وبحضور أخصائي رعاية الشباب ونحو 20 طالبا وطالبة من المشاركين في البرنامج.

تعزيز روح الانتماء للوطن

وخلال كلمته، أكد الدكتور عبد المولى على أهمية المعسكر والذي ينطلق في نسخته العاشرة ويُعد أحد الفعاليات الهامة الذي ينظمها قطاع شئون التعليم والطلاب والذي يتضمن عدد من الفعاليات المتعددة والتي تشمل المجالات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية وعدد من المحاضرات الهامة التي تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن وإلى شغل شخصية الطالب وبناء وعيه، والتي تشمل حقوق وواجبات الطالب الجامعي والتواصل الأسري والمهارات الأساسية للمواطنة الرقمية والشمول المالي ومهارات العرض والإلقاء وكيف تكون قائدا ناجحا، ومصر وتحديات الأمن والتنمية، وكذلك موضوعات تناول الاتحادات الطلابية الطريق إلى القيادة وريادة الأعمال وفن الإتيكيت.

وصرح الدكتور أحمد شريت بأن المعسكر ممتد من الفترة 13 أغسطس إلى 17 أغسطس الجاري بمشاركة 200 طالب، يعقبه دورة جديدة في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس بمشاركة أيضا 200 طالب آخرين، ونخبة من المحاضرين المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وقيادات العمل الطلابي.