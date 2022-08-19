دخل بالعربية في عمود.. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها ومحاولته تزييف الجريمة

«إلحقوني مراتي بتموت» كلمات نطق بها عامل بعد أن دخل بسيارته في عمود إنارة على الطريق بشبين القناطر، انتبه المارة إلى وجود جثمان سيدة ملقى بجانب باب السيارة الأمامي فحاولوا إفاقتها لكنهم لم يفلحوا، فأسرعوا باستدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت الشاب وزوجته وطفلته إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين أن السيدة جثة هامدة منذ حملها داخل سيارة الإسعاف، وبعد دقائق من وصول الزوج للمستشفى اصطحب ابنته بعدما أجريت لهما الإسعافات للكدمات السطحية من جراح الحادث وهرب.

الشرطة كشفت خطة جريمة مقتل سيدة المنوفية

بعد ساعات من هروب الزوج، تلقت أجهزة الأمن إخطارًا من المستشفى بوصول سيدة في العقد الرابع من عمرها جثة هامدة واختفاء زوجها بعد أن حضر بصحبة جثمانها داخل سيارة الإسعاف مع طفلته الصغيرة، تبين من التحريات أن الزوج قتل زوجته داخل منزل الزوجية خلال وجود مشاجرة بينهما وعندما ضرب زوجته وسقطت على الأرض جثة هامدة راودته فكرة للهروب من المساءلة القانونية، فحمل جثمان زوجته داخل سيارته الملاكي واصطحب طفلتهما الصغيرة وانطلق بسيارته ودخل بها في عمود إنارة على جانب الطريق.

خديعة وفاة سيدة المنوفية في حادث سير

أفادت تحريات المباحث بأن الزوج المتهم نزل من سيارته بسرعة عقب اصطدام السيارة بعمود الإنارة قبل أن ينتبه إليه المارة وسحب جثمان زوجته من على مقعد السيارة وألقى به على الأرض وظل يصرخ: «مراتي بتموت مراتي بتموت».

وفي غضون دقائق كان المارة استدعوا سيارة الإسعاف وأسرعوا في نقله إلى المستشفى، وهناك نجح في الهروب وعاد إلى المنزل وترك ابنته مع جدتها وجمع متعلقاته بقصد السفر خارج البلاد، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليه خلال محاولته تلك، وتحرر محضر وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد ومحاولته طمس معالم الجريمة مدعيًا وفاتها في حادث سير.