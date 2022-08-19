كشف ملابسات فيديو محاولة سرقة شخص بالإكراه في المنيا.. وضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص بمحاولة سرقة آخر بالإكراه وبحوزته سلاح أبيض في المنيا.

شخص يحاول سرقة آخر في المنيا

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، إذ تبين أنه في يوم 14 أغسطس الجاري، أثناء سير أحد الأشخاص، «مقيم بدائرة قسم شرطة ملوي»، استوقفه آخر «له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم» وبحوزته سلاح أبيض محاولاً سرقته إلا أن الأول تمكن من الفرار، وأنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة لعدم اكتمال واقعة السرقة.

ضبط المتهم بمحاولة سرقة آخر في المنيا

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وبحوزته «السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة)»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.