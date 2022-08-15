سقوط تاجر مخدرات في نجع حمادي بـ20 فرش حشيش وسلاح ناري

تمكنت مباحث نجع حمادي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من الحشيش وسلاح ناري، وذلك من خلال نصب كمين له، وتأتي هذه العملية كضربة قوية لتجار الكيف في شمال محافظة قنا.

معلومات حول تاجر نجع حمادي

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد وصول معلومات بوجود تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبصدد توزيعها.

قوة أمنية ضبطت تاجر مخدرات نجع حمادي

على الفور، شكلت مباحث شرطة نجع حمادي، قوة أمنية، وبها عناصر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قنا، وتمكنت من ضبط «بسام.ك.م»، 45 سنة، تاجر مخدرات، بحوزته 20 فرش حشيش، وسلاح ناري، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، في دائرة نجع حمادي، وذلك من خلال كمين معد في إحدى طرق المركز.

ونقلت الأجهزة الأمنية الممثلة في القوة ، تاجر المخدرات إلى مقر شرطة نجع حمادي، للتحقيق معه، كنا تم التحفظ على المضبوطات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت بتحريات المباحث حول الواقعة.

حملات مكبرة على تجار المخدرات في قنا

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا ، بدأت في حملات مكبرة لضبط الذين يتاجرون في المخدرات في محافظة قنا، وخاصة تجار مخدر الشابو الذي انتشر في الآونة الأخيرة.

وبحسب مصدر امني، إن الحملات تمكنت من ضبط عدد من تجار المخدرات والمتعاطين لهذه المواد السامة.