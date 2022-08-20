حظك اليوم برج الثور السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور لديه الكثير من المميزات التي تجعل منه شخصية محبوبة لدى الآخرين، إذ أنه يحب الاستماع إليهم، وإذا كان هناك أحد من المقربين منه لديه مشكلة، لا يتركه إلا بعد إيجاد حلول ، ما يجعل المقربين منه يتوددون إليه ويحاولون الاقتراب منه بشكل كبير.

ويتميز مولود برج الثور بأنه يحب الاستقرار، ويبتعد دائما عن الأشياء غير الدائمة له، ما يؤثر ذلك في طبيعة علاقته بالآخرين، ولا يعطي الفرصة للأشخاص غير الدائمين التقرب منه على الإطلاق.

ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك توضح «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع خطواتك وأن تكون حذرا ولبقا، وقُم بحساب نفقاتك بعناية تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتعامل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.

عيوب برج الثور

ومن أبرز عيوب مولود برج الثور أنه لديه شخصية عنيدة بشكل كبير، ولا يحب أن يتحكم أحد بع على الإطلاق، وعندما يشعر بذلك فيقوم بالسير عكس الاتجاه.