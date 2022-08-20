نصائح لحماية تليفونك من الاختراق.. اتبعوا الأساليب المختلفة

يعاني العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة من تعرض هواتفهم للاختراق، حيث يتم سرقة بيانات مهمة من على الأجهزة مثل الصور وأرقام البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية، والتي أصبحت جزءا هاما من استخدامات المواطنين.

وقال المهندس إسلام خالد، الباحث في أمن المعلومات، إن أخطر ما يواجه مستخدمي الهواتف المحمولة هو الوصول إلى المحفظة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هناك حالات اختراق كبيرة تحدث في هذا الأمر، وأن عددا كبيرا من المستخدمين تعرضت محافظهم الإلكتورنية للسرقة لعدم التأمين بشكل جيد.

عدم الضغط على أي روابط مجهولة

وأضاف خالد لـ«الوطن»، أن القراصنة يسرقون الصور والمعلومات من أجهزة الهواتف المحمولة بهدف ابتزاز أصحابها ماليا، مطالبا كل مستخدمي الهواتف المحمولة بحذر الشديد واتباع أساليب الحماية المختلفة.

الحذر من تلك الرسائل التي تأتي من أشخاص غير معروفين

وطالب خالد مستخدمي الهواتف المحمولة بعدم الضغط على أي روابط لا يعرفها أو تأتي إليه من مصادر غير موثقة، حيث يستخدم مخترقو الهواتف المحمول هذه الطريقة التي تعتمد على إرسال أو نشر روابط بعناوين ملفتة تدفع المتصفح إلى فتحها، وبعدها يتم اختراق الهاتف بكل سهولة، مطالبا الحذر من تلك الرسائل إذ تعد هذه الطريقة أسهل وأخطر طرق الاختراق.

وأشار خالد إلى أن هناك عدد من المستخدمين يعتمدون على تطبيقات مجانية، حيث تعتبر أغلب هذه التطبيقات الهدف منها التحسس وسرقة المعلومات، مطالبا تجنب تثبيت التطبيقات من خارج المتجر الرسم، لتقليل فرص اختراق الهواتف.

متابعة التحديث الدائم للأجهزة

وتابع خالد أن شركات مصنعي الهواتف المحمولة تطلق تحديثات دائمة للهواتف، مشيرا إلى أن هذه التحديثات تساعد في تأمين الهاتف بشكل جيد، من الفيروسات والاختراق، بالإضافة إلى أن هناك بعض التطبيقات التي يمكن تثبيتها وتساعد في تأمين الهواتف من الاختراقات.