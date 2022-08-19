إصابة سائق إثر انقلاب سيارة نقل محملة بـ23 طن زيت طعام في المنيا

انقلبت سيارة نقل بمقطورة محملة بـ23 طن زيت طعام بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، ظهر اليوم الجمعة، بسبب اختلال عجلة القيادة، ونتج عن ذلك إصابة السائق، وارتباك حركة السير بالطريق.

انقلاب سيارة محملة بالزيت بالطريق الصحراوي بسمالوط

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن انقلاب السيارة رقم 7481 نقل بمقطورة، محملة بـ23 طن زيت طعام أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الشيخ مبارك.

التحريات: الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة

إنتقلت سيارة الإسعاف ورجال الأمن إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب السيارة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ويدعى «محمد أحمد»، 39 عاما، مقيم بمحافظة الفيوم، ونتج عن ذلك إصابته بكدمات واشتباه كسور وتم نقله إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

وأفادت التحريات الأولية أن السيارة النقل كانت محملة بزيت طعام وقادمة من القاهرة ومتجه إلى محافظة أسيوط وأمام مركز سمالوط بشمال المنيا انقلبت بالطريق الصحراوي الغربي مما تسبب في ارتباك حركة السير وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث، وتم الدفع بلودر الوحدة المحلية لرفع السيارة المنكوبة، كما تم إزالة آثار الزيت التي انسكبت علي الطريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.