انتشال جثمان فتاة غرقت بالبحر اليوسفي أثناء غسيل الأواني في المنيا

انتشل أهالي قرية السواهجة التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، جثة فتاة غرقت بالمجرى المائي بالبحر اليوسفي عقب سقوطها أثناء غسيل الأواني المنزلية لاختلال توازنها.

غرق فتاة في البحر اليوسفي بملوي

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن تمكن أهالي قرية السواهجة من انتشال جثة «شروق. ش. م»، 15 عامًا، تقيم بنفس القرية، من داخل المجرى المائي، وتم نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

التحريات ترجّح سقوطها أثناء غسيل الأواني

رجحت التحريات الأولية سقوط الفتاة أثناء جلوسها على حافة البحر اليوسفي لغسيل الأواني المنزلية بعد اختلال توازنها، وتواصل إدارة البحث إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم.

وشهد الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي انتشال 3 جثث في يوم واحد، الأولى من البحر اليوسفي أمام قرية معصرة حجاج بمركز بني مزار، وتم انتشال جثتي طفلين من نهر النيل أمام قرية الروضة بمركز ملوي.

يُذكر أنه تم أمس انتشال جثة من إحدى الترع، ليصل إجمالي عدد الغرقى منذ بداية شهر أغسطس حتى الآن 10 أشخاص، بسبب الاستحمام في تلك الترع هربًا من الحر.