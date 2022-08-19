بنوك تمنح قروضا لدفع مصاريف المدارس والجامعات.. تصل إلى 500 ألف جنيه

بعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات، وبداية الثانية، وظهور ملامح تحديد الكليات، قد يدفع بعض أولياء الأمور للحصول على قرض لدفع المصاريف سواء الجامعية أو حتى المدرسية إذ يفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2022/ 2023 ما يزيد عن شهر.

وفي هذا السياق، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها «الوطن» والمتعلقة بالعملية التعليمية، نوضح في التقرير التالي تفاصيل عددا من البنوك التي تمنح قرض التعليم، يمكن أن يستفيد منها الطلاب للتقديم في المدارس والجامعات الخاصة.

قرض التعليم في البنك التجاري الدولي CIB

- القرض يصل قيمته إلى 150 ألف جنيه.

- يشترط للحصول على القرض ألا يقل السن عن 21 سنة.

- الاستفادة من وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.

- يستطيع المواطن الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة بأقل المستندات المطلوبة.

- يمكن سداد القرض من 12 شهرًا حتى 96 شهرًا أي «8 سنوات».

- تتراوح الفائدة بين 14.5% وحتى 17.5% متناقصة.

- خصم 50% على المصاريف الإدارية.

قرض التعليم في بنك مصر

- تصل قيمة قرض التعليم من بنك مصر إلى 300 ألف جنيه.

- فترة السداد من 12 شهرًا وتصل إلى 84 شهرًا.

- تمويل يصل لـ100% من قيمة المصروفات.

- الفائدة تصل إلى 15.5% متناقصة سنويًا.

- يشترط البنك إمكانية الحصول على قرض التعليم في حال تعهد جهة العمل بتحويل الراتب.

قرض التعليم في بنك saib

- وفي بنك saib يقوم البنك بتمويل 75% من إجمالي المصروفات، ويتحمل المقترض 25% عن الفترة الممولة، ويبدأ التمويل من 5000 جنيه ويصل إلى 100000 جنيه.

- الدخل الشهري لا يقل عن 4000 جنيه.

الشروط:

الموظفين «تحويل ودون»

- السن لا يقل عن 24 سنة ولا يزيد على 60 سنة عند نهاية مدة القرض.

- لا تقل مدة عمل المقترض عن سنتين.

رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة «دون تحويل»

- السن لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد على 65 سنة عند نهاية مدة القرض.

- الدخل الشهري لا يقل عن 5000 جنيه.

المصاريف والرسوم:

- السداد المعجل: 6%

- مصاريف إدارية: 1.75%

- غرامة التأخر في السداد: 20 جنيهًا.

قرض التعليم في بنك فيصل الإسلامي

- قرض التعليم من بنك فيصل يصل إلى 300000 جنيه.

- فترة السداد تصل إلى 3 سنوات «36 شهرًا».

- الفائدة 16% متناقصة حال تحويل الراتب، و17% حال عدم التحويل.

- يشترط الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه.

- لا يقل السن عن 21 سنة.

قرض التعليم في EGbank

قرض التعليم من EGbank قيمته من 10000 جنيه ويصل إلى 1000000 جنيه.

- نسبة التمويل 100%.

- فترة السداد 12 شهرًا.

- الفائدة 18.5% متناقصة.

- الحد الأدنى للدخل: 2500 جنيه حال تحويل الراتب، 3000 جنيه حال عدم تحويل الراتب.

- حد أدنى 6 أشهر عمل للموظفين.

قرض التعليم في QNB الأهلي

- تبدأ قيمة قرض التعليم في بنك QNB الأهلي من 5000 جنيه إلى 500000 جنيه.

- يشترط الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه.

- أن يكون السن من 21 – 60 سنة.

- يشترط تحويل الراتب.

- أن يكون في وظيفته حد أدنى 3 أشهر في الوظيفة الحالية.

- نسبة التمويل هي 95% من قيمة المصروفات.

- فترة السداد من 6 أشهر وتصل إلى 48 شهرًا.

- فائدة 16.75% متناقصة سنويًا.

قرض التعليم في البنك الأهلي الكويتي

- يصل مبلغ قرض التعليم من البنك الأهلي الكويتي إلى 500.000 جنيه.

- أسعار فائدة تنافسية.

- التأمين على الحياة.

- فترة سداد قروض مرنة تصل إلى 12 شهرًا .

- سعر العائد تناقصي يبدأ من 19.50%.

- للأفراد بداية من 21 سنة بحد أقصى 60 سنة عند نهاية فترة القرض.

- الحد الأدنى للراتب الإجمالي 1200 جنيه شهريًا للموظفين.

قرض التعليم في بنك القاهرة

- قرض التعليم يبدأ قيمته من 15000 جنيه ويصل إلى 300000 جنيه للجامعات، و50000 جنيه للمدارس.

- يصل التمويل إلى 90% من قيمة المصاريف الدراسية.

- فترة السداد تصل 12 شهرًا.

- الفائدة 18.5% متناقصة سنويًا.

- لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

- الحد الأدنى للدخل 5000 جنيه.

قرض التعليم في بنك البركة

- قيمة قرض التعليم من بنك البركة يصل إلى 500 ألف جنيه.

- فترة السداد تصل إلى 5 سنوات.

الفائدة تبدأ من 16.75% متناقصة سنويًا.

- الحد الأدنى للدخل 3000 جنيه شهريًا.

- السن لا يزيد عن 65 سنة عند نهاية مدة القرض.

- إمكانية التمويل دون تحويل الراتب.