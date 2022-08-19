الآلاف يحتفلون بمولد السيدة العذراء في درنكة بأسيوط.. «فسحة وعبادة»

يحتفل الآلاف من الأقباط كل عام بمولد السيدة مريم العذراء ورحلة العائلة المقدسة بالدير بقرية درنكة في محافظة أسيوط بعد أن توقفت الاحتفالات ما يزيد عن عامين بسبب انتشار جائحة كورونا حفاظا على منع انتشار العدوى في صفوف الزائرين، وتأتي الاحتفالات بهذه المناسبة في كل عام من شهر أغسطس نحو خمسة عشر يوما، وهي المدة التي مكثتها السيدة مريم في رحلتها.

طقوس دينية وصلاة وصيام

ويشهد دير العذرا بدرنكة العديد من الطقوس وإقامة القداس بمجموعة من القساوسة والصلاة مع القساوسة والبدء بالصيام، ويعد جبل درنكة من المزارات السياحية المشهورة في محافظة أسيوط، ويتوافد عليه الزوار من العالم لمشاهدة هذا المسار.

أحد الشماسين: عودة مباركة بالاحتفالات

وقال ريمون مكاري،، أحد الشماسين الذين يخدمون بدير العدرا خلال فترة الاحتفالات: «كل عام وكل أقباط مصر بخير ومسلميها ومسيحييها، نحتفل هذا العام بمولد السيدة مريم العذراء بعد أن شاء الرب بعد منع الاحتفالات قرابة عامين وأكثر بسبب انتشار فيروس كورونا حماية للأرواح وحفاظا عليها».

وقالت غادة كامل، إحدى الزوار: «نأتي كل عام من شهر أغسطس لزيارة هذا المكان المقدس الذي شهد على رحلة السيدة مريم أم السيد المسيح في رحلتها ومرورها بهذا المكان للعظة، نبدأ بالصيام ونأتي للصلاة ونشهد الدورة وندخل المسبح بداخل الدير وزيارة بعض الأماكن به ثم نغادر لنأتي العام المقبل».