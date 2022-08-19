حبس عاطل بتهمة قتل رجل خمسيني بمنشأة القناطر: سدد له 4 طعنات

أمرت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة قتل رجل خمسيني خلال مشاجرة نشبت بينهما مستخدمًا سلاح أبيض «مطواة»، بمنشأة القناطر، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من التشريح.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال «محمد» في العقد الخامس من عمره، مصاب بـ 4 طعنات نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى واتهم آخر بالاعتداء عليه، ومقيم بقرية أبو غالب بدائرة المركز.

خلافات سابقة أودت بحياة رجل خمسيني

وبانتقال رجال المباحث لمحل الواقعة، والفحص وعمل التحريات اللازمة تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد الأشخاص من عائلة أخرى بسبب خلافات سابقة بينهما، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض «مطواة» أدت إلى وفاته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

الاستماع لأقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، للكشف عن أسباب وملابسات الواقعة.