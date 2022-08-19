تفاصيل قبول الطلاب بالجامعات الأهلية 2022.. اعرف موعد التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان عاجل لها، تفاصيل قبول الطلاب بالجامعات الأهلية 2022، موضحة أن هذه الجامعات منبثقة من الجامعات الحكومية وبها مجموعة من البرامج البينية التي تواكب احتياجات سوق العمل ومن ثم فهي تؤهل طلابها لذلك من خلال التدريب المكثف، فما هي تفاصيل القبول؟

تفاصيل قبول الطلاب بالجامعات الأهلية 2022

وأضافت الوزارة، أن قبول الطلاب بالجامعات الأهلية 2022 يتم وفق مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر، ويبدأ التنسيق اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 من نفس الشهر.

وأكدت الوزارة أن القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ويسجل الطالب رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة، مؤكدة أن النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع.

«حسن»: الجامعة الأهلية لا تهدف للربح

وفي سياق متصل، قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن جامعة بني سويف الأهلية كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد، موضحاً أنه تشمل مجموعة من البرامج البينية المتخصصة التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وأضاف «حسن» لـ«الوطن»، أن الجامعة الأهلية لا تهدف للربح وهو ما يميزها عن أي جامعة أخرى، مؤكداً أنها منبثقة من الجامعة الحكومية وتهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل ليس المحلي فقط بل الدولي أيضاً.

منح جامعة بنها الأهلية الجديدة

وأعلنت جامعة بنها الأهلية، عن مجموعة من المنح الدراسية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، موضحة أنه يمنح الطلاب العشرة الأوائل من كل شعبة من الثانوية العامة (علوم – رياضة - أدبي) والراغبون بالالتحاق ببرامج الجامعة إعفاء كاملا من كل الرسوم والمصروفات الدراسية ويمنح الحاصلون على الثانوية العامة من مدارس STEM والراغبون بالالتحاق ببرامج الجامعة نسبة تخفيض للمصروفات الدراسية تصل إلى 40%.

وأضافت الجامعة أنه يُمنح الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة (أو ما يعادلها) والمتفوقين رياضيا وفنيا منح تصل للإعفاء الكامل من كافة الرسوم والمصروفات الدراسية ويُمنح الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة (أو ما يعادلها) من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية الحكومية تخفيض للمصروفات الدراسية تصل إلى 25%.