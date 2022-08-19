إصابة 3 طلاب في انقلاب توك توك بطريق «شبراخيت إيتاي» بالبحيرة

أصيب 3 طلاب إثر وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق إيتاي البارود شبراخيت بمحافظة البحيرة، وجري نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد باستقبال مستشفى شبراخيت العام 3 طلاب مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة جراء وقوع حادث انقلاب توك توك بطريق شبراخيت ايتاي البارود وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من، محمد ياسر الفخراني 20 سنة طالب مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وليد خميس إبراهيم 19 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر وكسر في الساق اليمنى، محمد شاهين عبدالسلام 19 سنة طالب مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى، وجميعهم مقيمون بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وإزالة حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وفي السياق ذاته، شهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون صباح اليوم، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ما أدى إلى مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة وجرى نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد وحرر محضر بالواقعة لمباشرة.