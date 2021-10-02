استمرار معرض «أهلا مدارس» بفيصل لـ9 أكتوبر.. و«أرض المعارض» ينتهي اليوم

تستمر فعاليات معرض "أهلًا مدارس" في الجيزة والمقام حاليًا في شارع فيصل، بمقر أرض المطاحن بالطالبية، حتى يوم 9 أكتوبر الجاري، فيما ينتهي اليوم العمل بمعرض "أهلا مدارس" الرئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة.

تخفيض 30% على جميع المنتجات

وقال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن معرض "أهلًا مدارس" الجيزة يفتح أبوابه للمواطنين يوميًا منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 11 مساء.

وأكد الرفاعي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن معرض "أهلًا مدارس" المقام في شارع فيصل بالجيزة يقدم للمواطنين نفس المنتجات والأدوات المدرسية التي يوفرها معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بالجودة والأسعار نفسها.

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن معرض "أهلا مدارس" بالجيزة يشهد تخفيضات 30% أيضًا على كل المنتجات المعروضة به حاليا.

تزايد الإقبال على معرض "أهلًا مدارس"

وشهد معرض "أهلا مدارس" هذا العام 2021 تزايد الإقبال عليه لشراء المستلزمات والأدوات الدراسية من جانب المواطنين؛ استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر الجاري.

من جانبه، قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معرض "أهلًا مدارس" شارك فيه هذا العام 2021، 210 عارضين بمنتجات مختلفة جميعها تخص اليوم الدراسي سواء للأسر أو الطلاب.

تخفيضات معرض "أهلا مدارس"

وأضاف حسام الدين، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تخفيضات معرض "أهلا مدارس" هذه العام بلغت 30% على أسعار الأدوات المدرسية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية عن المعرض.

ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن معرض "أهلا مدارس" هذا العام شارك فيه العديد من شعب الاتحاد العام للغرف التجارية، وبالأخص شعبة "الادوات الكتابية والمدرسية" وشعبة "الجلود والمصنوعات الجلدية" وشعبة "الملابس الجاهزة" وشعبة "الكمبيوتر ومستلزماته".

ووفر معرض "أهلا مدارس" هذا العام كل مستلزمات الطالب خلال العام الدراسي من أدوات مكتبية وكتابية وكشاكيل وكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس والشنط المدرسية بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي، فضلا عن توفيره كل المعلبات التي تحتاجها الأسر المصرية في تجهيز أطعمة الطلاب وأغذيتهم من الساندويتشات خلال اليوم الدراسي.

يذكر أن معرض "أهلًا مدارس"، المقام في أرض المعارض بمدينة نصر، تنظمه وزارة التموين سنويا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتوفير كل المستلزمات الدراسية للأسر والطلاب بأسعار مخفضة.