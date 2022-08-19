إصابة 4 في تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق «كوم حمادة» بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، قبل قليل، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر تصادم سيارة تمناية ودراجة نارية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مركز بدر العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث .

إخطار بإصابة 4 أشخاص

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة بدر يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة جراء وقوع حادث تصادم سيارة تمناية ودراجة نارية بطريق كوم حمادة وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من عبد الله السيد 18 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر في الذراع اليسرى، إبراهيم مصطفى 24 سنة كدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، محمد مخيمر 35 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، باسم مخيمر 30 سنة مصاب باشتباه كسر بالجمجمة وكسر في الحوض وجميعهم مقيمي مركز بدر بمحافظة البحيرة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجري نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، كما تم رفع إزالة حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.