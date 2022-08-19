إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق الأوتوستراد

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ملاكي على محور الأوتوستراد، المتجه إلى مدينة 15 مايو، ونُقل المصابون إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث.

بلاغ بوقوع حادث على طريق الأوتوستراد

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من إدارة الخدمات المعنية على الطرق، بوقوع حادث مروري أعلى طريق الأوتوستراد في اتجاه 15 مايو، بين سيارتي ملاكي ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، ونُقل المصابون إلى المستشفى لإسعافهم.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وفرقة من رجال المرور تمكنوا من رفع الحطام وإزالة آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد أن توقفت لبعض الوقت جراء الحادث.

النيابة تطلب تحريات المباحث

وتحرر المحضر اللازم عن الحادث وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الحادث، والتي استدعت عددًا من شهود العيان؛ لسماع أقوالهم بشأن ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث، تمهيداً لتفريغها والوقوف على أسبابه، وكلفت لجنة فنية من خبراء المرور؛ لمعانية السيارات المتسببة في الحادث وفحصها؛ لبيان ما إن كان هناك عطل فني تسبب في وقوع الحادث من عدمة، وطلبت تحريات رجال المباحث بشأن حدوث الواقعة.

وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.