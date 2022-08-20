استمرار اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الأربعة

أعلن مكتب القبول بالجامعات الأهلية الأربع «الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة» استمرار اختبارات القبول بتلك الجامعات، وذلك لجميع طلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة «العربية والأجنبية» الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم وسددوا الرسوم.

وكان قد تقرر عقد اختبارات القبول للطلاب بشكل دوري حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك لجميع طلاب الشهادات المُعادلة والثانوية العامة الذين أنهوا إجراءات التقدم، وسوف تعلن نتائج التنسيق لمن أدوا الامتحانات.

نظام القبول بالجامعات الأهلية

ويعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني «70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي».

كما أن الموقع الإلكتروني المُخصص للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية وتعليمات حول كيفية التسجيل لأداء الاختبارات ويقدم إجابات لعدد من الأسئلة الشائعة، ويعرض نماذج لأسئلة اختبارات التقدم، كما يحق للطالب تحديد مكان الاختبار، سواء كان بأحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأهلية الأربع أو من المنزل بمُراقبة إلكترونية كاملة.