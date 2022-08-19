مصرع طالب وإصابة آخرين في تصادم بقرية «أبو النور» بالبحيرة

وقع، قبل قليل، حادث تصادم بين دراجة نارية بعربة كارو أمام قرية أبو النور التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية لعمل الإسعافات الأولية.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وعربة كارو بطريق قرية أبو النور التابعة لمركز النوبارية ، ما أدى إلى مصرع طالب وإصابة شخصين آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

نقل ضحايا لمستشفى النوبارية

واستقبل مستشفى النوبارية جثة طالب ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة جراء وقوع حادث تصادم موتوسيكل بعربة أمام قرية أبو النور بالنوبارية وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين مصرع صبحي إبراهيم 16 سنة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام.

تحديد هوية المصابين

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من إسراء عادل، 35 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، هدير محمد 33 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمدينة النوبارية بالبحيرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.