«باريس»: مستعدون للتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن «النووي الإيراني»

حثت السلطات الفرنسية، طهران، على الاستفادة من زيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى العاصمة الإيرانية، لمحاولة التوصل إلى اتفاق نووي ما دام ذلك ممكنًا، وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن باريس مستعدة للتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن هذا الاتفاق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وزار بوريل، إيران، أمس الجمعة، في محاولة لحث السلطات في طهران، على التوصل لتفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه «واشنطن» في 2018، لكنها تسعى الآن لإنقاذه.

«الاتحاد الأوروبي»: الزيارة في إطار جهود الالتزام بـ«الاتفاق النووي»

وفي وقت سابق، قال «الاتحاد الأوروبي» في بيان، إن بوريل سيزور، إيران في إطار الجهود المستمرة من أجل الالتزام الكامل بـ«الاتفاق النووي»، وسيلتقي بوريل مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

من جانبها، أشارت السلطات الإيرانية، إلى أن تركيزها منصب على رفع العقوبات، لكنها لم تذكر الاتفاق النووي مباشرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الخارجية الإيرانية تكشف آخر التفاصيل

وكانت وزارة «الخارجية الايرانية»، قالت في وقت سابق، إن زيارة المسؤول الأوروبي، تدخل في اطار المشاورات الجارية بين «طهران» و«الاتحاد الأوروبي» حول العلاقات الثنائية، والقضايا الاقليمية والدولية، وما وصلت اليه مفاوضات إلغاء الحظر عن إيران، وفقًا لما ذكرته وكالة «مهر» الإيرانية.

وعصر أمس الجمعة، انطلقت أعمال صب الخرسانة للجزء الأول من جدار المفاعل للوحدة الثانية بمحطة «بوشهر» للطاقة النووية جنوب إيران، بحضور بحضور مساعد الرئيس الإيراني، ورئيس منظمة «الطاقة الذرية» الايرانية محمد إسلامي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.