سيارة تصدم طالبة جامعية وشقيقها أثناء عبورهما الطريق بالشرقية

أصيبت طالبة جامعية وشقيقها بعد اصطدام سيارة بهما أثناء عبورهما الطريق بقرية قصاصين الأزهار بمحافظة الشرقية.

بلاغ باصطدام سيارة بطالبة وشقيقها

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أولاد صقر بلاغا باصطدام سيارة نقل بطالبة بكلية الآثار بجامعة الزقازيق، وشقيقها الطالب بالتعليم الفني الثانوي الصناعي أثناء عبورهما الطريق ناحية قرية قصاصين الأزهار التابعة لمركز أولاد صقر.

نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر

جرى نقلهما إلى مستشفى أولاد صقر المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.