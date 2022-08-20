بدء صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة 2022 اليوم

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط، اليوم السبت، صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية 2022، وذلك وفقا لعدد من القواعد والضوابط.

طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2022

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بقبول وصرف أوراق طلاب الشهادات المعادلة.

أماكن صرف الأوراق

* فرع جامعة أسيوط.. مقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم، بمنطقة الوليدية، لخدمة أبناء الوجه القبلي بصفة عامة.

* فرع الإسكندرية.. ومقره المدينة الجامعية للبنات بعزبة سعد في منطقة سموحة، لخدمة أبناء محافظات الوجه البحري.

* مكتب التنسيق الرئيسي بمحافظة القاهرة.. ومقره إدارة رعاية الشباب بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس.

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الليبية أو السوادينة يتم صرف وقبول الأوراق لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

وقالت الوزارة، إنه سيتم سداد ثمن دليل القبول لطلاب الشهادات المعادلة وباقي الأوراق من خلال مكاتب البريد المختلفة، وذلك علي الكود المؤسسي رقم (13600101)، وكذلك رقم الحساب الدائن رقم (9190447778).

مواعيد إدخال البيانات على موقع التنسيق الإلكتروني

وذكرت الوزارة، أنه سيتم بدء صرف الأوراق اليوم السبت حتى تاريخ انتهاء المرحلة بالمكتب الرئيسي بالقاهرة، وفرعي المكتب في الإسكندرية وأسيوط.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء إدخال البيانات على موقع التنسيق الإلكتروني يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، حتى الموعد المحدد لانتهاء المرحلة، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، كما يمكن للطالب أيضا التقدم عن طريق الحاسب الشخصي.