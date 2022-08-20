القوى العاملة بالإسكندرية تبحث آثار مشروع الخط الأخضر للقطار السريع

شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية مع ممثلي الهيئة القومية للأنفاق، وجميع قيادات الأجهزة التنفيذية والمجتمعية وأصحاب المصلحة بالمحافظة، في جلسة التشاور الجماهيرية الخاصة بعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع الخط الأخضر للقطار السريع «العين السخة - مطروح».

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لاستكمال المشروعات التي تساعد على إتمام استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتطوير في كل الأعمال.

التأثير البيئي للمشروع

وقال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية، إن جلسة التشاور بحثت التأثير البيئي والاجتماعي على العمالة المشاركة في هذا المشروع، وتم طرح ومناقشة جميع نقاط المشروع والإيجابيات والسلبيات، وكيفية مواجهة أي معوقات محتملة، وكذلك الآثار المترتبة على الخطوات التنفيذية منذ البدء في المشروع حتى الانتهاء منه، سواء الآثار البيئية أو الاجتماعية، ودور الجهات الشريكة في التعاون على إنجاز المشروع.

رعاية العمالة

وأشاد مدير المديرية بأهمية المشروع ودوره في التنمية المستدامة، ودخول مصر عهد جديد في مصاف الدول الكبرى التي تعتمد وسائل النقل الجماعي الحديثة، ثم تناول عدة نقاط خاصة بالعمالة المشاركة في هذا المشروع، وأهمية التركيز على رعايتها خاصة العمالة غير المنتظمه، وأهمية توفير جميع سبل الراحة والرعاية الصحية والاجتماعية لهم .

كما عرض دور مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في التعاون مع الجهات القائمة على المشروع، لتوفير العمالة المطلوبة كدور أساسي ومهم لضمان حماية حقوقها، وضمان التنفيذ على أكمل وجه مع شركاء التنمية في هذا المشروع الحضاري.