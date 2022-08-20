القوى العاملة: تحصيل 52 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري متوفى بالأردن

قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، حصل على مستحقات ورثة عامل مصري متوفى بالأردن، كانت لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وجرى صرف معاش أرملة وأبناء المواطن المتوفى، بإجمالي 2717 دولارًا أى ما يعادل 52 ألفًا و77 جنيهًا مصريًا.

الوزير يكلف بمتابعة معاش الورثة

من جانبه، أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة معاش ورثة المواطن المتوفى «ياسر.م.ع.م»، للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

الاستجابة الفورية لالتماس طلب الورثة

وكشف مكتب التمثيل العمالي في عمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتتويجًا لهذا الجهد تم تم تحويل مستحقات الورثة أرملة وأبناء المواطن المتوفى، علـى معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 217 دولارًا شهريا، ما يعادل 4 آلاف و77 جنيهًا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة دفعة واحـدة، بإجمالي 2500 دولار، أي ما يعادل 48 ألف جنيه تقريبا.