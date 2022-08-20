11 سيارة مستعملة سعرها أقل من 140 ألف جنيه.. مكيفة و«أتوماتيك»
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:57 ص | السبت 20 أغسطس 2022
أسعار السيارات المستعملة - أرشيفية
قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة شهد ركودًا في حالة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة التضخم العالمية.
وتابع «محمود» في تصريحات لـ«الوطن» أن سبب الركود في حالة البيع والشراء يعود للتوترات في الأسواق العالمية، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتوتر السياسي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق، وهي كالتالي:
كيا بيكانتو 2009
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 112,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه.
اسبيرانزا تيجو 2009
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 112,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2013
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 130,000 جنيه.
شيفروليه لانوس 2015
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 111,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه
شيري انفي 2018
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه
اقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 109,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه.
بي واي دي F3 2016
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 121,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 110,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 2003
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 126,000 جنيه
دايو لاستى 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119 ألف جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2007
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه
اسبيرانزا تيجو 2010
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 130,000 جنيه
بريليانس جالينا 2012
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 122,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه