رئيس التحرير

أحمد الخطيب

11 سيارة مستعملة سعرها أقل من 140 ألف جنيه.. مكيفة و«أتوماتيك»

كتب:

أحمد عبد اللطيف
09:57 ص | السبت 20 أغسطس 2022
أسعار السيارات المستعملة - أرشيفية

أسعار السيارات المستعملة - أرشيفية

قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة شهد ركودًا في حالة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة التضخم العالمية.

وتابع «محمود» في تصريحات لـ«الوطن» أن سبب الركود في حالة البيع والشراء يعود للتوترات في الأسواق العالمية، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتوتر السياسي  بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق، وهي كالتالي:

كيا بيكانتو 2009   

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 112,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه.

اسبيرانزا تيجو 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 112,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه

هيونداي فيرنا 2013

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي:  130,000 جنيه.

شيفروليه لانوس 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 111,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه

شيري انفي 2018

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه

اقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 109,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه.

بي واي دي F3 2016

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 110,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر 2003

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 122,000 جنيه      

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 126,000 جنيه

دايو لاستى 2007  

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 122,000 جنيه        

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه

هيونداي اكسنت 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي:  122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه

اسبيرانزا تيجو 2010

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي:  122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 130,000 جنيه

بريليانس جالينا 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي:  122,000 جنيه      

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه

اقرأ المزيد:

بعد ترخيص 789 منها.. اعرف أسعار السيارات الكهربائية في مصر

أسعار أرخص السيارات «الزيرو» في مصر.. تبدأ من 126 ألف جنيه

أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري.. تبدأ من 133 ألف جنيه

تعرف على أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالسوق المصرية

أسعار السيارات الجديدة اليوم في مصر.. تبدأ من 120 ألف جنيه

أسعار السيارات المستعملة اليوم.. تبدأ من 90 ألف جنيه
بقلم أحمد عبد اللطيف