11 سيارة مستعملة سعرها أقل من 140 ألف جنيه.. مكيفة و«أتوماتيك»

قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة شهد ركودًا في حالة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة التضخم العالمية.

وتابع «محمود» في تصريحات لـ«الوطن» أن سبب الركود في حالة البيع والشراء يعود للتوترات في الأسواق العالمية، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتوتر السياسي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق، وهي كالتالي:

كيا بيكانتو 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 112,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه.

اسبيرانزا تيجو 2009

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 112,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه

هيونداي فيرنا 2013

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 130,000 جنيه.

شيفروليه لانوس 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 111,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه

شيري انفي 2018

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 120,000 جنيه

اقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 109,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه.

بي واي دي F3 2016

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 121,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 110,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر 2003

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 126,000 جنيه

دايو لاستى 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119 ألف جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه

هيونداي اكسنت 2007

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 105,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه

اسبيرانزا تيجو 2010

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 130,000 جنيه

بريليانس جالينا 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 122,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 128,000 جنيه