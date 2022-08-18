تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022.. مرحلة ثانية لطلاب علمي رياضة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، وموعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لها لتسجيل الرغبات، إذ كشفت نتيجة المرحلة الأولى، وجود أماكن شاغرة بتنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022 لطلاب الثانوية العامة، إذ حددت الوزارة أيضا، موعد انطلاق تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، والمقرر أن ينطلق منتصف الشهر المقبل، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية ومتابعتها لملف تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2022، أسماء المعاهد الفنية المختلفة، والمنتشرة بمختلف محافظات مصر:

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة- جيزة.

- معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

- معهد الجزيرة العالي للهندسة التكنولوجيا بالمقطم.

- المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

- معهد الصفوة العالي للهندسة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة.

- معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة- الإسكندرية

- المعهد العالي للهندسة ببلبيس.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

- المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر.

-معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

- المعهد الكندي العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

- المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية ببلبيس.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة.

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

- المعهد العالي لتكنولوجا النقل -وردان- الجيزة.